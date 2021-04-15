«Милан» планирует выкупить Томори

Защитник «Челси» Фикайо Томори, играющий на правах аренды за «Милан», близок к подписанию полноценного трудового договора с итальянским грандом, рапортует инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, «россонери» предложили 23-летнему исполнителю долгосрочный контракт, который будет рассчитан до 2026-го года. «Милану» также нужно согласовать с «пенсионерами» сумму выкупа. Итальянцы готовы выделить на покупку Фикайо не более 28 миллионов евро.

Томори выступает за миланский коллектив с января текущего года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник провел девять поединков, не отметившись результативными действиями.