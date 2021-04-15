Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» планирует выкупить Томори

15 Апреля 2021, 09:25,

Защитник «Челси» Фикайо Томори, играющий на правах аренды за «Милан», близок к подписанию полноценного трудового договора с итальянским грандом, рапортует инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, «россонери» предложили 23-летнему исполнителю долгосрочный контракт, который будет рассчитан до 2026-го года. «Милану» также нужно согласовать с «пенсионерами» сумму выкупа. Итальянцы готовы выделить на покупку Фикайо не более 28 миллионов евро.

Томори выступает за миланский коллектив с января текущего года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник провел девять поединков, не отметившись результативными действиями.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Фикайо Томори
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Комментарии (1)
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Super fanat
15 Апреля 2021, 09:50

Италия как раз по нему, в АПЛ почему-то не шло. Ну, удачи. Главное, что ему тут доверяют, в отличие от Челси, а значит, есть шанс заблистать. Да и игрок молодой совсем, уверен, его лучшие годы ещё впереди.

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