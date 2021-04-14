​Кокорин поселился в доме, где жил легендарный игрок «Фиорентины»

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14 Апреля 2021, 20:13,
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Александр Кокорин продолжает восстановление после травмы. За три месяца в «Фиорентине» российский форвард успел провести на поле только семьдесят семь минут в трёх поединках итальянского чемпионата. Любопытно, что в Италии Кокорин поселился в доме, где ранее жил легендарный футболист «Фиорентины» Габриэль Батистута. Об этом на своих страницах сообщает Firenzeviola.
Речь идёт о большом доме с садом. В последние годы этот дом долгое время был закрыт из-за проведения в нём различных ремонтных работ.
Габриэль Батистута по прозвищу «Батигол» защищал цвета «Фиорентины» в период с 1991 по 2000 год.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Габриэль Батистута