​Кокорин поселился в доме, где жил легендарный игрок «Фиорентины»

Александр Кокорин продолжает восстановление после травмы. За три месяца в «Фиорентине» российский форвард успел провести на поле только семьдесят семь минут в трёх поединках итальянского чемпионата. Любопытно, что в Италии Кокорин поселился в доме, где ранее жил легендарный футболист «Фиорентины» Габриэль Батистута. Об этом на своих страницах сообщает Firenzeviola.

Речь идёт о большом доме с садом. В последние годы этот дом долгое время был закрыт из-за проведения в нём различных ремонтных работ.

Габриэль Батистута по прозвищу «Батигол» защищал цвета «Фиорентины» в период с 1991 по 2000 год.