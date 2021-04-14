Альтобелли: «Лукаку находится на одном уровне с Левандовски и Мбаппе»

Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Альтобелли лестно высказался о форварде «Интера» Ромелу Лукаку.

«В начале сезона я думал, что Лукаку средний игрок, но я ошибался. Италия – университет футбола, если вы хотите выйти на новый уровень, то должны поиграть в Серии А. Лукаку не только способен забивать любым способом, но и против любого соперника. Он является лидером, который помогает команде. Для меня Ромелу находится на одном уровне с Левандовски, Холанном и Мбаппе», - цитирует Альтобелли La Gazzetta dello Sport.

Лукаку сыграл двадцать девять матчей за «Интер» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил двадцать один гол и отдал восемь голевых передач.