Ибрагимович может быть дисквалифицирован на три года

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может остаться без футбола на несколько лет.

Как сообщает Sportbladet, шведскому форварду принадлежит 10-процентная доля в букмекерской конторе Bethard. Согласно регламенту ФИФА и УЕФА, футболистом запрещено участвовать в соревнованиях, если они имеют связь с букмекерскими конторами. В букмекерской конторе подтвердили информацию о доле Ибрагимовича.

Таким образом, за нарушение регламента Златана могут отстранить от футбола на срок до трёх лет, помимо этого, нападающий может быть оштрафован на сумму до 100 тысяч евро.

Ибрагимович сыграл двадцать пять матчей за «Милан» в нынешнем сезоне, забил семнадцать голов и отдал три голевые передачи.