Ибрагимович может быть дисквалифицирован на три года

|
14 Апреля 2021, 18:18,
|
|
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может остаться без футбола на несколько лет.
Как сообщает Sportbladet, шведскому форварду принадлежит 10-процентная доля в букмекерской конторе Bethard. Согласно регламенту ФИФА и УЕФА, футболистом запрещено участвовать в соревнованиях, если они имеют связь с букмекерскими конторами. В букмекерской конторе подтвердили информацию о доле Ибрагимовича.
Таким образом, за нарушение регламента Златана могут отстранить от футбола на срок до трёх лет, помимо этого, нападающий может быть оштрафован на сумму до 100 тысяч евро.
Ибрагимович сыграл двадцать пять матчей за «Милан» в нынешнем сезоне, забил семнадцать голов и отдал три голевые передачи.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Златан Ибрагимович
тоже мне новость , те кто делает ставки давно понимают что спорт заменили дельцы и это только бизнес , и клубами давно рулят бабаки в том числе и букмекеры , делишки что там проворачиваются далеки от спорта .
Осталось только выяснить, имел ли долю в букмекерской конторе Ибра, находясь в составе Ювентуса и вуаля! - готов новый кальчополи. Всё остальное и другие, замешанные в заговоре, опять останутся чистыми.