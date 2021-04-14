Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Матерацци: «Наполи» играет в лучший футбол в Серии А»

14 Апреля 2021, 17:52,

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци лестно высказался о футболе, в который играет «Наполи».

«Ювентус» находится в худшей форме среди всех претендентов на попадание в Лигу чемпионов. Решающее значение будет иметь следующий тур, в котором «Ювентус» сыграет с «Аталантой», а «Наполи» с «Интером».

«Наполи»? Гаттузо возглавил этот клуб в тяжелое время и даже выиграл Кубок Италии. Я считаю, что «Наполи» играет в лучший футбол в Серии А», - цитирует Матерацци forzaitalianfootball.

После тридцати туров «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от «Милана», идущего вторым, составляет всего один зачетный балл.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Наполи, Марко Матерацци
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