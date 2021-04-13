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Спортивный директор «Лацио» поддержал Мурики

13 Апреля 2021, 23:52,

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре поддержал нападающего Ведата Мурики, за которого римский клуб летом заплатил восемнадцать с половиной миллионов евро.

«Это первый год Мурики в «Лацио» и в Италии, сложно было адаптироваться, это мы ещё не говорим о двух травмах и заражении коронавирусом. Все в клубе очень уважают Ведата. Мы надеемся, что ему удастся проявить себя, потому что он является игроком, который может многое дать нашему чемпионату», - цитирует Таре RTV Dukagjini.

26-летний нападающий сыграл двадцать шесть матчей за «Лацио» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лацио, Игли Таре, Ведат Мурики
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