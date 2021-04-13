Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Аталанта» и «Милан» интересуются полузащитником «Брюгге»

13 Апреля 2021, 23:47,

Полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает Calciomercato.com, 20-летний бельгиец интересен «Аталанте» и «Милану». Отмечается, что скауты «россонери» уже просмотрели Кетеларе, но клуб из Бергамо предпринимает конкретные шаги для осуществления сделки.

Де Кетеларе уже успел дебютировать за сборную Бельгии осенью. В нынешнем сезоне он сыграл тридцать девять матчей за «Брюгге» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач. Трансферная стоимость Шарля оценивается в шестнадцать миллионов евро, а его контракт с бельгийским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Аталанта, Трансферы футбола - лето 2021, Шарль де Кателаре
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола