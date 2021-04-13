«Аталанта» и «Милан» интересуются полузащитником «Брюгге»

Полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает Calciomercato.com, 20-летний бельгиец интересен «Аталанте» и «Милану». Отмечается, что скауты «россонери» уже просмотрели Кетеларе, но клуб из Бергамо предпринимает конкретные шаги для осуществления сделки.

Де Кетеларе уже успел дебютировать за сборную Бельгии осенью. В нынешнем сезоне он сыграл тридцать девять матчей за «Брюгге» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач. Трансферная стоимость Шарля оценивается в шестнадцать миллионов евро, а его контракт с бельгийским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.