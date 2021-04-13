Тюрам: «Критика в адрес Пирло – это просто смешно»

Бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам поддержал главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.

«Я думаю, что критика в адрес Пирло – это просто смешно. Я верю, что он может стать великим тренером, но ему просто нужно время. Вы не можете стать ни великим игроком в свой первый сезон, ни отличным поваром, ни прекрасным журналистом, всё это требует времени. Нельзя ожидать, что Андреа станет отличным тренером в свой первый сезон, нельзя требовать от него таких же результатов, как от тренера с 10-15 годами опыта.

Не будем забывать, когда Зидана назначили на пост главного тренера «Реала», он уже имел опыт руководства молодёжной командой», - цитирует Тюрама Sky Sport Italia.