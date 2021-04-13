Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тюрам: «Критика в адрес Пирло – это просто смешно»

13 Апреля 2021, 22:41,

Бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам поддержал главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.

«Я думаю, что критика в адрес Пирло – это просто смешно. Я верю, что он может стать великим тренером, но ему просто нужно время. Вы не можете стать ни великим игроком в свой первый сезон, ни отличным поваром, ни прекрасным журналистом, всё это требует времени. Нельзя ожидать, что Андреа станет отличным тренером в свой первый сезон, нельзя требовать от него таких же результатов, как от тренера с 10-15 годами опыта.

Не будем забывать, когда Зидана назначили на пост главного тренера «Реала», он уже имел опыт руководства молодёжной командой», - цитирует Тюрама Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Андреа Пирло, Лилиан Тюрам
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола