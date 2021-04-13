Тони сравнил Лукаку и Роналду

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони сравнил форварда «Интера» Ромелу Лукаку и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Лукаку играет ключевую роль в «Интере» даже в тот момент, когда не забивает. Очевидно, что Роналду – это чемпион, но бельгиец моложе и, по-моему, мнению является более полноценным футболистом», - цитирует Тони Calciomercato.

27-летний Лукаку сыграл тридцать семь матчей за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил двадцать семь голов и отдал восемь голевых передач. Контракт бельгийца с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в девяносто миллионов евро.