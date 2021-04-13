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Тони сравнил Лукаку и Роналду

13 Апреля 2021, 20:13,

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони сравнил форварда «Интера» Ромелу Лукаку и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Лукаку играет ключевую роль в «Интере» даже в тот момент, когда не забивает. Очевидно, что Роналду – это чемпион, но бельгиец моложе и, по-моему, мнению является более полноценным футболистом», - цитирует Тони Calciomercato.

27-летний Лукаку сыграл тридцать семь матчей за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил двадцать семь голов и отдал восемь голевых передач. Контракт бельгийца с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в девяносто миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку, Лука Тони
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Комментарии (3)
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0
PoliticExpert
13 Апреля 2021, 21:43

Надо же было додуматься сравнить несравнимое. Лукаку УЖЕ 27 годков, а по-факту Интер - это его потолок, в 36 лет будет уже валяться на диване перед телеком с пивасиком и воблой в руках.

0
Alex1972
13 Апреля 2021, 21:34

Лукаку это зверь, а второй - дохлая, старая, эгоистичная лошадь....

0
PoliticExpert
13 Апреля 2021, 21:44

Ты за кого интересно вообще болеешь? Вроде же Месси любишь до беспамятства.

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