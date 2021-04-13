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​Игроки «Аталанты» пошутили над Госенсом, которому Роналду отказался давать футболку

13 Апреля 2021, 17:41,

Футболисты «Аталанты» пошутили над своим одноклубником Робином Госенсом. В своей автобиографии немецкий игрок рассказал о случае, когда Криштиану Роналду, звёздный футболист «Ювентуса», отказался дать ему свою футболку после матча.

«Я спросил его: «Криштиану, можно мне твою футболку?». Он даже не посмотрел на меня, а просто сказал: «Нет». Я покраснел и стыдился. Я ушёл, чувствуя себя маленьким мальчиком», - делился воспоминаниями Госенс.

Теперь футболисты «Аталанты» в шутку подарили Госенсу футболку Криштиану Роналду, правда, купленную. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Аталанта, Робин Госенс
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