​Роналду покинет «Ювентус» при одном условии

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13 Апреля 2021, 16:25,
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Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» в конце сезона при одном условии. Как сообщает Tuttosport, звёздный португальский форвард не останется в туринском клубе, если он финиширует за пределами топ-4 Серии А и останется без путёвки в Лигу чемпионов.
В последние недели слухи связывали Криштиану Роналду, проводящего в «Ювентусе» третий сезон, с возможным возвращением в «Манчестер Юнайтед» или «Реал».
На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей позиции в турнирной таблице. Отрыв «старой синьоры» от «Наполи», идущего пятым, измеряется всего лишь пятью зачётными баллами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
А как же ЛЕ??... Для "коллекции".... Португальская выскочка, ты никому не нужен... Аллегри уже сказал об этом.... Понты будешь показывать своей сеструхе или коту Бадру.... Хе-хе..