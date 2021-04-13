​Роналду покинет «Ювентус» при одном условии

Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» в конце сезона при одном условии. Как сообщает Tuttosport, звёздный португальский форвард не останется в туринском клубе, если он финиширует за пределами топ-4 Серии А и останется без путёвки в Лигу чемпионов.

В последние недели слухи связывали Криштиану Роналду, проводящего в «Ювентусе» третий сезон, с возможным возвращением в «Манчестер Юнайтед» или «Реал».

На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей позиции в турнирной таблице. Отрыв «старой синьоры» от «Наполи», идущего пятым, измеряется всего лишь пятью зачётными баллами.