Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Ибрагимовича дисквалифицировали

13 Апреля 2021, 14:23,

Дисциплинарная комиссия вынесла решение по делу Златана Ибрагимовича. На выходных швед получил красную карточку во время гостевой игры «Милана» против «Пармы». Ибрагимович был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на пять тысяч евро за «провокационное высказывание и неуважительную критику в адрес официального лица». О решении комиссии сообщает Football Italia.

Ранее в Италии писали о том, что рефери Фабио Мареска мог неверно истолковать слова Ибрагимовича, поэтому «Милан» может подать апелляцию.

«Милан» располагается на второй позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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