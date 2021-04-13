​Ибрагимовича дисквалифицировали

Дисциплинарная комиссия вынесла решение по делу Златана Ибрагимовича. На выходных швед получил красную карточку во время гостевой игры «Милана» против «Пармы». Ибрагимович был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на пять тысяч евро за «провокационное высказывание и неуважительную критику в адрес официального лица». О решении комиссии сообщает Football Italia.

Ранее в Италии писали о том, что рефери Фабио Мареска мог неверно истолковать слова Ибрагимовича, поэтому «Милан» может подать апелляцию.

«Милан» располагается на второй позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.