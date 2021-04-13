Три топ-клуба претендуют на Милинковича-Савича

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13 Апреля 2021, 13:32,
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Хавбек римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов сразу нескольких европейских топ-клубов, об этом информирует издание La Gazzetta dello Sport.
Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 26-летнего сербского полузащитника проявляют французский «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Действующий трудовой договор футболиста с итальянским клубом рассчитан до середины 2024-го года.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии Сергей провел 26 поединков, отметившись шестью забитыми мячами и девятью результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Сергей Милинкович-Савич