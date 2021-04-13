Рибалта получил работу в «Парме»

Футбольный функционер Хавьер Рибалта, ранее занимавший пост спортивного директора петербургского «Зенита», определился с новым местом работы.

Испанец был назначен управляющим директором «Пармы», об этом информирует клубная пресс-служба.

Напомним, что Хавьер Рибалта занимал пост спортивного директора «сине-бело-голубых» на протяжении трех сезонов. При нем команда дважды становилась чемпионом России.

Что касается «Пармы», то новый клуб Рибалты неудачно выступает в нынешнем сезоне Серии А. После 30 туров пармезанцы набрали 20 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.