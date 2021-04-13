Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рибалта получил работу в «Парме»

13 Апреля 2021, 12:57,

Футбольный функционер Хавьер Рибалта, ранее занимавший пост спортивного директора петербургского «Зенита», определился с новым местом работы.

Испанец был назначен управляющим директором «Пармы», об этом информирует клубная пресс-служба.

Напомним, что Хавьер Рибалта занимал пост спортивного директора «сине-бело-голубых» на протяжении трех сезонов. При нем команда дважды становилась чемпионом России.

Что касается «Пармы», то новый клуб Рибалты неудачно выступает в нынешнем сезоне Серии А. После 30 туров пармезанцы набрали 20 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Парма, Хавьер Рибалта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола