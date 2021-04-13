Бонуччи вылечился от коронавируса

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи вылечился от коронавирусной инфекции, об этом информирует пресс-служба «старой синьоры». Два последних теста 33-летнего игрока дали отрицательный результат.

Таким образом, Бонуччи больше не нужно соблюдать режим самоизоляции. С сегодняшнего дня Леонардо приступит к тренировкам в общей группе.

Добавим, что на самоизоляции продолжает находиться полузащитник Федерико Бернардески, который также подхватил Covid-19.

Ближайший матч «Ювентус» проведет на выезде против «Аталанты». Игра состоится в Бергамо 18-го апреля.