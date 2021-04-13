Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Белотти близок к уходу из «Торино»

13 Апреля 2021, 09:21,

Нападающий Андреа Белотти близок к уходу из «Торино» в летнее трансферное окно, об этом рапортует инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, форвард покинет туринский коллектив, если в ближайшее время не подпишет новое трудовое соглашение. Действующий контракт 27-летнего игрока истекает летом 2022-го года.

Заинтересованность в трансфере Белотти проявляют «Милан» и «Рома». Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Андреа провел 27 поединков, записав на свой счет 12 забитых мячей и пять результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Торино, Андреа Белотти
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