Кесси отказался продлевать контракт с «Миланом»

Руководство «Милана» сделало предложение полузащитнику Франку Кесси о подписании нового трудового соглашения, однако ивуарийский хавбек отказался продлевать сотрудничество с «россонери». Об этом информирует Calciomercato.

Согласно сведениям источника, «россонери» предложили 24-летнему футболисту новый контракт с окладом в размере 3,5 миллиона евро, но игрока не устроили такие условия. Его действующий договор истекает летом 2022-го года.

Ранее сообщалось об интересе к Кесси со стороны мадридского «Реала» и лондонского «Челси».

В нынешнем сезоне Серии А полузащитник провел 29 матчей, забил десять голов и отдал три голевые передачи.