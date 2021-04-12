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Страмаччони: «Я хотел пригласить Верратти в «Интер», но никто в него не верил»

12 Апреля 2021, 18:36,

Бывший наставник «Интера» Андреа Страмаччони рассказал, что хотел пригласить полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти в стан «нерадзурри».

«Если вы хотите иметь представление об итальянском клубе, то просто вдумайтесь, что Верратти перешёл в «ПСЖ», так и не сыграв в Серии А. Он играл за «Пескару» вместе с Инсинье, уже тогда они выступали на другом уровне. Я хотел пригласить Верратти в «Интер», но все боялись делать на него ставку, никто не верил», - цитирует Страмаччони 1 Station Radio.

Напомним, что «ПСЖ» заплатил двенадцать миллионов евро «Пескаре» за Верратти в далёком 2012 году. Действующее соглашение итальянца с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Марко Верратти, Андреа Страмаччони
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