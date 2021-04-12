Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Бентанкур: «Роналду злится на себя, а не на команду»

12 Апреля 2021, 13:04,

Хавбек туринского «Ювентуса» Родриго Бентанкур отреагировал на поступок нападающего Криштиану Роналду после окончания встречи с «Дженоа» (3:1). 36-летний португалец бросил свою футболку на газон после финального свистка.

«У Роналду такой менталитет, но из-за этого он стал одним из лучших футболистов мира. Когда он не забивает голы, ему становится плохо на душе. Криштиану злится на себя, а не на команду. Он стремится забивать в каждом поединке», - приводит слова Бентанкура издание Football-Italia.

После 30 туров чемпионата Италии «старая синьора» занимает третье место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Родриго Бентанкур
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Комментарии (1)
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0
Alex1972
12 Апреля 2021, 13:11

Все правильно... Пасуйте на него, ребята... А он будет пороть... В этом стиль сегодняшнего Юве... Браво, Аньели!!!!!... Хе-хе...

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