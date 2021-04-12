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«Ювентус» планирует купить одного из лидеров «Аталанты»

12 Апреля 2021, 11:36,

Центрфорвард «Аталанты» Дуван Сапата является одной из приоритетных целей туринского «Ювентуса» на летнее трансферное окно. Об этом информирует издание Сalciomercato.

Согласно сведениям источника, владельцы «старой синьоры» готовы купить 30-летнего колумбийского бомбардира, однако бергамаски запрашивают за трансфер игрока 50 миллионов евро. Туринцы считают эту сумму несколько завышенной.

Сапата защищает цвета «Аталанты» с 2018-го года. В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата Дуван провел 29 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и семью результативными передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Дуван Сапата
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