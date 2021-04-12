«Ювентус» планирует купить одного из лидеров «Аталанты»

Центрфорвард «Аталанты» Дуван Сапата является одной из приоритетных целей туринского «Ювентуса» на летнее трансферное окно. Об этом информирует издание Сalciomercato.

Согласно сведениям источника, владельцы «старой синьоры» готовы купить 30-летнего колумбийского бомбардира, однако бергамаски запрашивают за трансфер игрока 50 миллионов евро. Туринцы считают эту сумму несколько завышенной.

Сапата защищает цвета «Аталанты» с 2018-го года. В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата Дуван провел 29 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и семью результативными передачами.