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«Милан» назвал минимальную стоимость Леау

12 Апреля 2021, 09:10,

Португальский нападающий Рафаэл Леау, права на которого принадлежат «Милану», находится в сфере интересов европейских клубов. Об этом информирует Calciomercato.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 21-летнего футболиста проявляют туринский «Ювентус» и английский «Эвертон». Что касается «россонери», то руководство миланского клуба не собирается продавать игрока менее чем за 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Рафаэл принял участие в 33 поединках во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и пять результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Рафаэл Леау
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