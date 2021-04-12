«Милан» назвал минимальную стоимость Леау

Португальский нападающий Рафаэл Леау, права на которого принадлежат «Милану», находится в сфере интересов европейских клубов. Об этом информирует Calciomercato.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 21-летнего футболиста проявляют туринский «Ювентус» и английский «Эвертон». Что касается «россонери», то руководство миланского клуба не собирается продавать игрока менее чем за 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Рафаэл принял участие в 33 поединках во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и пять результативных передач.