Украинец Малиновский повторил рекорд Луиша Фигу в Серии А

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12 Апреля 2021, 08:01,
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В рамках 30-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» принимала на своем поле «Аталанту». Поединок завершился победой бергамасков со счетом 3:2.
Стоит отметить, что две голевые передачи в составе гостей сделал украинский полузащитник Руслан Малиновский. Согласно данным OptaPaolo в «Твиттере», 27-летний хавбек стал вторым иностранным футболистом, которому удалось отдать два ассиста в двух матчах Серии А подряд. Ранее такое удавалось только португальцу Луишу Фигу.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Малиновский провел 28 поединков, забил три гола и сделал восемь результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Луиш Фигу, Руслан Малиновский
куда ему до Миранчука...