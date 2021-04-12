Украинец Малиновский повторил рекорд Луиша Фигу в Серии А

В рамках 30-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» принимала на своем поле «Аталанту». Поединок завершился победой бергамасков со счетом 3:2.

Стоит отметить, что две голевые передачи в составе гостей сделал украинский полузащитник Руслан Малиновский. Согласно данным OptaPaolo в «Твиттере», 27-летний хавбек стал вторым иностранным футболистом, которому удалось отдать два ассиста в двух матчах Серии А подряд. Ранее такое удавалось только португальцу Луишу Фигу.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Малиновский провел 28 поединков, забил три гола и сделал восемь результативных передач.