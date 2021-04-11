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Делофеу будет прооперирован

11 Апреля 2021, 22:34,

Футболист «Удинезе» Херард Делофеу будет прооперирован.

«17 февраля я порвал внутренний мениск на тренировке. На сегодняшний день мы испробовали все возможные методы, чтобы вернуться на поле без операции: от отдыха без лекарств до инъекций, которые позволяли мне сыграть последние несколько игр и так далее, но операция необходима. Я принимаю это с разочарованием, так как физически чувствую себя хорошо, но, к сожалению, в долгосрочной перспективе лекарства не помогают. Я сделаю всё, что в моих руках, чтобы вернуться ещё сильнее, чем когда-либо раньше», - написал испанский футболист в «Твиттере».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Удинезе, Херард Делофеу
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