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Фонсека: «Важно, чтобы Мхитарян сыграл с «Аяксом»

11 Апреля 2021, 21:40,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека остался доволен результатом матча против «Болоньи» (1:0).

«Было важно дать отдохнуть некоторым игрокам, которые играли в Амстердаме в четверг. Да, у нас были проблемы с выходом из-под прессинга в первые двадцать пять минут, но мы справились с этим, второй тайм уже был совершенно другим. Думаю, что мы создали больше моментов и заслуженно победили.

Возвращение Мхитаряна? Посмотрим, как он будет чувствовать себя. Он тренировался с командой всего один раз, но для нас важно, чтобы Генрих смог сыграть в четверг», - цитирует наставника римлян Sky Sport italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Генрих Мхитарян, Паулу Фонсека
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