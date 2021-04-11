Фонсека: «Важно, чтобы Мхитарян сыграл с «Аяксом»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека остался доволен результатом матча против «Болоньи» (1:0).

«Было важно дать отдохнуть некоторым игрокам, которые играли в Амстердаме в четверг. Да, у нас были проблемы с выходом из-под прессинга в первые двадцать пять минут, но мы справились с этим, второй тайм уже был совершенно другим. Думаю, что мы создали больше моментов и заслуженно победили.

Возвращение Мхитаряна? Посмотрим, как он будет чувствовать себя. Он тренировался с командой всего один раз, но для нас важно, чтобы Генрих смог сыграть в четверг», - цитирует наставника римлян Sky Sport italia.