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«Рома» прервала череду неудач, забив один гол «Болонье»

11 Апреля 2021, 20:55,

После трёх неудачных матчей кряду «Рома» наконец-то победила, одолев «Болонью» в домашнем поединке 30-го тура. Игра получилась примерно равной, а все решил момент в концовке первого тайма, когда Борха Майораль после ошибки обороны оказался сам перед воротами, прошёл голкипера и забил мяч - 1:0.

«Рома» седьмая в пяти очках от зоны Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Рома 1:0 Болонья
(1:0) Майораль Борха 44'    
Миранте Антонио Манчини Джанлука Ибаньес Рожер Фасио Федерико Рейнолдс Брайан   76' (Пеллегрини Лоренцо (   76'   83') Вильяр Гонсало   75' Диавара Амаду   68' (Мхитарян Генрих (   68') Перес Бруно Перес Карлес   76' (Карсдорп Рик (   76') Педро Родригес   36'   68' (Верету Жордан (   68') Майораль Борха   84' (Пасторе Хавьер (   84')
Запасные: Провиденс Рубен Жуан Жезус Калафьори Рикардо Сантон Давиде Фузато Даниэл Пау Лопес Джеко Эдин
Скорупски Лукаш Де Сильвестри Лоренцо   38'   60' (Антов Валентин (   60') Данило Ларанжера Сумаоро Адама   81' Дейкс Митчелл Схаутен Йерди   77' (Домингес Николас (   77') Сванберг Маттиас   69' (Ювара Муса (   69') Ольсен Сков Андреас   60' (Сансоне Никола (   60') Сориано Роберто Барроу Муса   60' (Орсолини Риккардо (   60') Паласио Родриго
Запасные: Бальдюрссон Андри-Фаннар Виньято Эмануэль Фараго Паоло Поли Андреа Равалья Федерико Да Коста Жуниор М'Байе Ибрахим
11 апреля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Болонья
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