«Рома» прервала череду неудач, забив один гол «Болонье»

|
11 Апреля 2021, 20:55,
|
|
После трёх неудачных матчей кряду «Рома» наконец-то победила, одолев «Болонью» в домашнем поединке 30-го тура. Игра получилась примерно равной, а все решил момент в концовке первого тайма, когда Борха Майораль после ошибки обороны оказался сам перед воротами, прошёл голкипера и забил мяч - 1:0.
«Рома» седьмая в пяти очках от зоны Лиги чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Майораль Борха 44'
Миранте Антонио • Манчини Джанлука • Ибаньес Рожер • Фасио Федерико • Рейнолдс Брайан 76' ( Пеллегрини Лоренцо ( 76' ) • 83'Вильяр Гонсало • 75'Диавара Амаду 68' ( Мхитарян Генрих ( 68') • Перес Бруно • Перес Карлес 76' ( Карсдорп Рик ( 76') • Педро Родригес 36' 68' ( Верету Жордан ( 68') • Майораль Борха 84' ( Пасторе Хавьер ( 84')
Запасные: Провиденс Рубен • Жуан Жезус • Калафьори Рикардо • Сантон Давиде • Фузато Даниэл • Пау Лопес • Джеко Эдин
Скорупски Лукаш • Де Сильвестри Лоренцо 38' 60' ( Антов Валентин ( 60') • Данило Ларанжера • Сумаоро Адама • 81'Дейкс Митчелл • Схаутен Йерди 77' ( Домингес Николас ( 77') • Сванберг Маттиас 69' ( Ювара Муса ( 69') • Ольсен Сков Андреас 60' ( Сансоне Никола ( 60') • Сориано Роберто • Барроу Муса 60' ( Орсолини Риккардо ( 60') • Паласио Родриго
Запасные: Бальдюрссон Андри-Фаннар • Виньято Эмануэль • Фараго Паоло • Поли Андреа • Равалья Федерико • Да Коста Жуниор • М'Байе Ибрахим
11 апреля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Болонья