​Паратичи высказался о будущем Мораты и Дибалы

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11 Апреля 2021, 16:41,
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Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи высказался по поводу будущего форвардов Альваро Мораты и Пауло Дибалы, которые регулярно оказываются в центре трансферных слухов.
«Что касается Мораты, то у нас есть много вариантов. Мы имеем возможность заключить с ним полноценный контракт, а может продлить его аренду [контракт игрока принадлежит «Атлетико» - прим.]. Альваро много отдал «Ювентусу», и мы всегда в него верили.
Дибала? С его агентом мы общаемся каждую неделю», - рассказал Паратичи Sky Sport Italia.
Действующий контракт Пауло Дибалы со «старой синьорой» рассчитан до конца июня 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Альваро Мората, Фабио Паратичи