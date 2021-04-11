​«Ювентус» хочет вернуть Мойзе Кина

|
11 Апреля 2021, 14:21,
|
|
Летом 2019 года «Ювентус» продал форварда Мойзе Кина, своего воспитанника, английскому «Эвертону». Теперь туринский клуб хочет вернуть талантливго футболиста в свои ряды, о чём на своих страницах сообщает Tuttosport.
По данным источника, в сделку по возвращению Мойзе Кина «Ювентус» готов включить Адриена Рабьо или Аарона Ремзи.
С октября прошлого года Мойзе Кин выступает за «ПСЖ» на правах аренды. В тридцати двух матчах за французский клуб форвард записал на свой счёт шестнадцать забитых голов.
Портал transfermarkt оценивает 21-летнего Мойзе Кина в 35 миллионов евро.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Эвертон, Трансферы футбола - лето 2021, Мойзе Кин