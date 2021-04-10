​«Милан» установил клубный рекорд

|
10 Апреля 2021, 22:38,
|
|
В субботу вечером «Милан» положил три очка в свою копилку за счёт победы над «Пармой» со счётом 3:1. После игры на официальном сайте «россонери» была опубликована подборка статистических и других интересных фактов. «Россонери» добились тринадцатой гостевой победы в этом чемпионате. Такое количество побед в матчах на выезде в рамках одного сезона является для «Милана» рекордным.
На текущий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Интера» команда Стефано Пиоли отстаёт на восемь очков, проведя на одну игру больше.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан