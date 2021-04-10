Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Милан» установил клубный рекорд

10 Апреля 2021, 22:38,

В субботу вечером «Милан» положил три очка в свою копилку за счёт победы над «Пармой» со счётом 3:1. После игры на официальном сайте «россонери» была опубликована подборка статистических и других интересных фактов. «Россонери» добились тринадцатой гостевой победы в этом чемпионате. Такое количество побед в матчах на выезде в рамках одного сезона является для «Милана» рекордным.  

На текущий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Интера» команда Стефано Пиоли отстаёт на восемь очков, проведя на одну игру больше.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан
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