​Льоренте: «Работать с Конте со временем становится трудно»

Известный форвард Фернандо Льоренте высказался по поводу тренера Антонио Конте, под руководством которого ему довелось поиграть в «Ювентусе».

«Конте – победитель. Тренер, который многое тебе даёт. Безусловно, это лучший тренер в моей карьере. Мне очень нравятся его идеи. Ему удаётся раскрыть лучшее в каждом футболисте. Он действительно очень требователен.

Работать с Конте изо дня в день в течение года становится трудно, но такого тренера всегда хочется иметь», - цитирует Льоренте Marca.

В 45 матчах под руководством Антонио Конте Фернандо Льоренте забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.