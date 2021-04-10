​Фонсека: «Моё будущее не важно»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека на пресс-конференции получил вопрос о том, решён ли вопрос с его будущим. Как известно, в последние месяцы в прессе появлялось немало слухов о том, что португальский специалист покинет римский клуб в конце сезона.

«Моё будущее не важно. Я сосредоточен только на настоящем. «Рома» - это самое главное», - высказался Фонсека. Его слова приводит Football Italia.

В воскресенье, одиннадцатого апреля, «Рома» проведёт домашний матч итальянского чемпионата против «Болоньи». На текущий момент римляне располагаются только на пятой позиции в турнирной таблице Серии А.