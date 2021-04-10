Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Тренер «Фиорентины»: «Кокорин может быть основным нападающим»

10 Апреля 2021, 18:19,

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини оценил перспективы форварда Александра Кокорина. После январского трансфера из «Спартака» Кокорин провёл на поле в Серии А только семьдесят семь минут в трёх матчах.

«На данный момент я не имел удовольствия видеть Кокорина на поле, поскольку он восстанавливается после травмы. Я надеюсь увидеть его на поле как можно скорее, потому что у его есть качества и характеристики, чтобы быть как основным нападающим, так и помощником для Влаховича», - приводит слова Якини Violanews.

На текущий момент «Фиорентина» занимает пятнадцатое место в таблице итальянского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Джузеппе Якини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола