​Тренер «Фиорентины»: «Кокорин может быть основным нападающим»

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини оценил перспективы форварда Александра Кокорина. После январского трансфера из «Спартака» Кокорин провёл на поле в Серии А только семьдесят семь минут в трёх матчах.

«На данный момент я не имел удовольствия видеть Кокорина на поле, поскольку он восстанавливается после травмы. Я надеюсь увидеть его на поле как можно скорее, потому что у его есть качества и характеристики, чтобы быть как основным нападающим, так и помощником для Влаховича», - приводит слова Якини Violanews.

На текущий момент «Фиорентина» занимает пятнадцатое место в таблице итальянского чемпионата.