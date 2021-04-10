«ПСЖ» определился с нападающим, который заменит Мбаппе

Руководство французского «ПСЖ» начало подыскивать замену нападающему Килиану Мбаппе, контракт которого с парижанами истекает летом 2022-го года. Стороны пока не смогли договориться о пролонгации сотрудничества.

Согласно информации издания Tuttosport, в случае ухода Мбаппе чемпион Франции предпримет попытку подписать португальского форварда Криштиану Роналду, выступающего за туринский «Ювентус». Контракт 36-летнего нападающего истекает летом 2022-го года.

Ранее СМИ сообщали, что «старая синьора» собирается продать Роналду из-за больших расходов на его заработную плату.