Мхитарян восстановился после травмы и готов сыграть с «Болоньей»

Атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян полностью восстановился после травмы голени, которую получил в поединке против донецкого «Шахтёра» в плей-офф Лиги Европы.

Согласно данным Forza Roma, игрок был готов выйти на поле в недавней встрече с амстердамским «Аяксом», однако медицинский штаб клуба решил поберечь хавбека.

Мхитарян будет включен в заявку римского клуба на предстоящий поединок 30-го тура чемпионата Италии против «Болоньи». Встреча состоится в воскресенье, 11-го апреля.

В нынешнем сезоне Серии А Генрих сыграл 25 матчей, забил девять голов (один - с пенальти) и отдал восемь результативных передач.