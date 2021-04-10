Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Мхитарян восстановился после травмы и готов сыграть с «Болоньей»

10 Апреля 2021, 09:23,

Атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян полностью восстановился после травмы голени, которую получил в поединке против донецкого «Шахтёра» в плей-офф Лиги Европы.

Согласно данным Forza Roma, игрок был готов выйти на поле в недавней встрече с амстердамским «Аяксом», однако медицинский штаб клуба решил поберечь хавбека.

Мхитарян будет включен в заявку римского клуба на предстоящий поединок 30-го тура чемпионата Италии против «Болоньи». Встреча состоится в воскресенье, 11-го апреля.

В нынешнем сезоне Серии А Генрих сыграл 25 матчей, забил девять голов (один - с пенальти) и отдал восемь результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Генрих Мхитарян
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