Кьеза: «Пирло очень помог мне»

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза высказался о работе с главным тренером клуба Андреа Пирло.

«В «Ювентусе» царит менталитет победителей, все хотят постоянно совершенствоваться. Пирло очень помог мне в последние месяцы, благодарен ему за доверие, которое он оказывает мне с тех пор, как я перешёл в клуб. Каждый день он дает мне советы как совершенствоваться. Андреа очень помог мне, я должен его поблагодарить», - цитирует Кьезу пресс-служба «Ювентуса».

Кьеза сыграл тридцать девять матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тринадцать голов и отдал одиннадцать голевых передач.