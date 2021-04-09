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Кьеза: «Пирло очень помог мне»

09 Апреля 2021, 22:17,

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза высказался о работе с главным тренером клуба Андреа Пирло.

«В «Ювентусе» царит менталитет победителей, все хотят постоянно совершенствоваться. Пирло очень помог мне в последние месяцы, благодарен ему за доверие, которое он оказывает мне с тех пор, как я перешёл в клуб. Каждый день он дает мне советы как совершенствоваться. Андреа очень помог мне, я должен его поблагодарить», - цитирует Кьезу пресс-служба «Ювентуса».

Кьеза сыграл тридцать девять матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тринадцать голов и отдал одиннадцать голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Федерико Кьеза
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