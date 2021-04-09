Ди Ливио: «Дибала станет ключевым игроком «Ювентуса» в будущем»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Анджело Ди Ливио высказался о возможном уходе из туринского клуба нападающего Пауло Дибалы.

«Вы не можете продать такого игрока, как Дибала. Я считаю, что он станет ключевым игроком «Ювентуса» в будущем. Роналду не будет играть вечно, как бы он нас не удивлял. Будущее «Ювентуса» связано именно с Дибалой», - цитирует Ди Ливио La Gazzetta dello Sport.

27-летний Дибала сыграл семнадцать матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Напомним, что контракт Пауло с итальянским грандом рассчитан до 30 июня 2022 года.