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Ди Ливио: «Дибала станет ключевым игроком «Ювентуса» в будущем»

09 Апреля 2021, 20:39,

Бывший полузащитник «Ювентуса» Анджело Ди Ливио высказался о возможном уходе из туринского клуба нападающего Пауло Дибалы.

«Вы не можете продать такого игрока, как Дибала. Я считаю, что он станет ключевым игроком «Ювентуса» в будущем. Роналду не будет играть вечно, как бы он нас не удивлял. Будущее «Ювентуса» связано именно с Дибалой», - цитирует Ди Ливио La Gazzetta dello Sport.

27-летний Дибала сыграл семнадцать матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Напомним, что контракт Пауло с итальянским грандом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Анджело Ди Ливио
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Комментарии (1)
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0
Juve164
09 Апреля 2021, 22:15

В каком будущем? Через 50 лет?

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