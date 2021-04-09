Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Ювентус» продлил контракт с румынским защитником

09 Апреля 2021, 18:51,

«Ювентус» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с румынским защитником Раду Дрэгушином. Девятнадцатилетний футболист поставил подпись под трудовым соглашением сроком до конца июня 2025 года.

Дрэгушин оказался в молодёжке «Ювентуса» летом 2018 года. Постепенно защитник дорос до первой команды туринского клуба. За основу Раду успел провести четыре матча в нынешнем сезоне – два в Кубке Италии и по одному в Серии А и Лиге чемпионов.

«Ювентус» на текущую минуту располагается на третьей позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Раду Дрэгушин
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