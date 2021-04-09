​«Ювентус» продлил контракт с румынским защитником

«Ювентус» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с румынским защитником Раду Дрэгушином. Девятнадцатилетний футболист поставил подпись под трудовым соглашением сроком до конца июня 2025 года.

Дрэгушин оказался в молодёжке «Ювентуса» летом 2018 года. Постепенно защитник дорос до первой команды туринского клуба. За основу Раду успел провести четыре матча в нынешнем сезоне – два в Кубке Италии и по одному в Серии А и Лиге чемпионов.

«Ювентус» на текущую минуту располагается на третьей позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.