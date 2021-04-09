​Агент: «Дибала думает только о настоящем»

Агент форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы Хорхе Антун заявил, что аргентинского футболиста не беспокоят слухи о его будущем. Ранее в прессе сообщалось, что отношения Дибалы с клубом испортились, и футболист может быть продан будущим летом.

«Мы думаем только о настоящем. Пауло хочет играть, сейчас он сосредоточен только на качественном завершении нынешнего сезона», - приводит слова агента TuttoJuve.

Напомним, что действующий контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2022 года.

В семнадцати матчах нынешнего сезона Пауло Дибала забил четыре гола и отдал два результативных паса на партнёров.