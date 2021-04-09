Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Агент: «Дибала думает только о настоящем»

09 Апреля 2021, 16:50,

Агент форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы Хорхе Антун заявил, что аргентинского футболиста не беспокоят слухи о его будущем. Ранее в прессе сообщалось, что отношения Дибалы с клубом испортились, и футболист может быть продан будущим летом.

«Мы думаем только о настоящем. Пауло хочет играть, сейчас он сосредоточен только на качественном завершении нынешнего сезона», - приводит слова агента TuttoJuve.

Напомним, что действующий контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2022 года.

В семнадцати матчах нынешнего сезона Пауло Дибала забил четыре гола и отдал два результативных паса на партнёров.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Пауло Дибала
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола