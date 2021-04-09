​Сарри отказал «Фиорентине»

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09 Апреля 2021, 14:47,
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Маурицио Сарри отказался возглавить «Фиорентину», сообщает Football Italia. Летом тренер собирается возобновить работу после творческой паузы, но предложение «фиалок» было им отклонено. В гонке за Сарри остаются «Рома» и «Наполи», который он уже возглавлял.
Отмечается, что Сарри отклонял все предложения, которые поступали ему по ходу сезона. Тренер рассчитывает приступить к работе перед началом следующего чемпионата.
В настоящий момент Маурицио Сарри остаётся на контракте с «Ювентусом», однако туринский клуб может разорвать договор в ближайшее время, выплатив 2,5 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Наполи, Фиорентина, Маурицио Сарри