Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Сарри отказал «Фиорентине»

09 Апреля 2021, 14:47,

Маурицио Сарри отказался возглавить «Фиорентину», сообщает Football Italia. Летом тренер собирается возобновить работу после творческой паузы, но предложение «фиалок» было им отклонено. В гонке за Сарри остаются «Рома» и «Наполи», который он уже возглавлял.

Отмечается, что Сарри отклонял все предложения, которые поступали ему по ходу сезона. Тренер рассчитывает приступить к работе перед началом следующего чемпионата.

В настоящий момент Маурицио Сарри остаётся на контракте с «Ювентусом», однако туринский клуб может разорвать договор в ближайшее время, выплатив 2,5 миллиона евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Наполи, Фиорентина, Маурицио Сарри
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