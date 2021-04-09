«Ювентус» возобновит переговоры с Дибалой о новом контракте

|
09 Апреля 2021, 11:37,
|
|
Руководство туринского «Ювентуса» решило возобновить переговоры с аргентинским форвардом Пауло Дибалой относительно пролонгации сотрудничества, утверждает журналист Николо Скира в своем «Твиттере».
Ранее сообщалось, что «старая синьора» отказалась продлевать контракт с 27-летним футболистом из-за высоких требований по заработной плате.
Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2022-го года.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Дибала провел 12 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Пауло Дибала