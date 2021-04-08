​Покинувший «Зенит» Рибалта может трудоустроиться в «Парме»

В четверг «Зенит» официально объявил об уходе Хавьера Рибалты с должности спортивного директора клуба. Как сообщает ряд итальянских СМИ, включая TuttoMercatoWeb и Sportitalia, Рибалта может стать техническим директором «Пармы».

Ранее Хавьер Рибалта уже работал в Италии. Испанец трудился в качестве скаута в итальянских «Торино», «Милане», «Новаре» и «Ювентусе».

На текущий момент «Парма» располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. От «зоны жизни» «крестоносцев» отделяют четыре зачётных балла.

Напомним, что Хавьер Рибалта работал спортивным директором «Зенита» на протяжении трёх сезонов.