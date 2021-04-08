Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Покинувший «Зенит» Рибалта может трудоустроиться в «Парме»

08 Апреля 2021, 19:52,

В четверг «Зенит» официально объявил об уходе Хавьера Рибалты с должности спортивного директора клуба. Как сообщает ряд итальянских СМИ, включая TuttoMercatoWeb и Sportitalia,  Рибалта может стать техническим директором «Пармы».

Ранее Хавьер Рибалта уже работал в Италии. Испанец трудился в качестве скаута в итальянских «Торино», «Милане», «Новаре» и «Ювентусе».

На текущий момент «Парма» располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. От «зоны жизни» «крестоносцев» отделяют четыре зачётных балла.

Напомним, что Хавьер Рибалта работал спортивным директором «Зенита» на протяжении трёх сезонов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Парма, Хавьер Рибалта
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