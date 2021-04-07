Болт сделал выбор между Месси и Роналду

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07 Апреля 2021, 17:19,
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Известный ямайский спринтер Усейн Болт сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Мне сложно отвечать на такие вопросы, потому что я болею за сборную Аргентины, но в то же время являюсь большим поклонником Криштиану Роналду. Я восхищаюсь им с тех пор, как он играл за «Манчестер Юнайтед», потому что являюсь фанатом «манкунианцев». Думаю, что у Роналду есть нечто большее, чем у Месси, потому что он доказал свое величие сразу в нескольких лигах. Поэтому я выберу именно Роналду. Но есть много прекрасных молодых игроков, например, Мбаппе. Интересно будет последить за ними», - цитирует Болта La Gazzetta dello Sport.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Усейн Болт