Болт сделал выбор между Месси и Роналду

Известный ямайский спринтер Усейн Болт сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Мне сложно отвечать на такие вопросы, потому что я болею за сборную Аргентины, но в то же время являюсь большим поклонником Криштиану Роналду. Я восхищаюсь им с тех пор, как он играл за «Манчестер Юнайтед», потому что являюсь фанатом «манкунианцев». Думаю, что у Роналду есть нечто большее, чем у Месси, потому что он доказал свое величие сразу в нескольких лигах. Поэтому я выберу именно Роналду. Но есть много прекрасных молодых игроков, например, Мбаппе. Интересно будет последить за ними», - цитирует Болта La Gazzetta dello Sport.