Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Малиновский - лучший игрок «Аталанты» в марте

07 Апреля 2021, 08:59,

Украинский хавбек Руслан Малиновский признан лучшим игроком «Аталанты» по итогам прошлого месяца, об этом рапортует пресс-служба бергамасков.

В марте 27-летний полузащитник принял участие в четырех поединках чемпионата Италии, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Всего Руслан провел 33 матча в текущем сезоне, записав на свой счет четыре гола и шесть ассистов.

Малиновский защищает цвета «Аталанты» с 2019-го года.

По итогам 29 туров чемпионата Италии коллектив из Бергамо набрал 58 баллов и располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Руслан Малиновский
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