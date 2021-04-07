Малиновский - лучший игрок «Аталанты» в марте

Украинский хавбек Руслан Малиновский признан лучшим игроком «Аталанты» по итогам прошлого месяца, об этом рапортует пресс-служба бергамасков.

В марте 27-летний полузащитник принял участие в четырех поединках чемпионата Италии, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Всего Руслан провел 33 матча в текущем сезоне, записав на свой счет четыре гола и шесть ассистов.

Малиновский защищает цвета «Аталанты» с 2019-го года.

По итогам 29 туров чемпионата Италии коллектив из Бергамо набрал 58 баллов и располагается на третьей позиции в турнирной таблице.