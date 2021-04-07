Малиновский - лучший игрок «Аталанты» в марте

|
07 Апреля 2021, 08:59,
|
|
Украинский хавбек Руслан Малиновский признан лучшим игроком «Аталанты» по итогам прошлого месяца, об этом рапортует пресс-служба бергамасков.
В марте 27-летний полузащитник принял участие в четырех поединках чемпионата Италии, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Всего Руслан провел 33 матча в текущем сезоне, записав на свой счет четыре гола и шесть ассистов.
Малиновский защищает цвета «Аталанты» с 2019-го года.
По итогам 29 туров чемпионата Италии коллектив из Бергамо набрал 58 баллов и располагается на третьей позиции в турнирной таблице.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Аталанта, Руслан Малиновский