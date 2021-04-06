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06 Апреля 2021, 21:58,
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Защитник туринского «Ювентуса» Мерих Демирал вылечился от коронавируса.
Как сообщает пресс-служба клуба, турецкий футболист присоединится к команде уже завтра, седьмого апреля.
Демирал сыграл двадцать три матча за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей. Контракт 23-летнего турецкого футболиста с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в тридцать миллионов евро.
Завтра, седьмого апреля, «Ювентусу» предстоит на своем поле принять «Наполи», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:45 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Мерих Демирал