Защитник туринского «Ювентуса» Мерих Демирал вылечился от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба клуба, турецкий футболист присоединится к команде уже завтра, седьмого апреля.

Демирал сыграл двадцать три матча за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей. Контракт 23-летнего турецкого футболиста с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в тридцать миллионов евро.

Завтра, седьмого апреля, «Ювентусу» предстоит на своем поле принять «Наполи», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:45 по московскому времени.