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Демирал вылечился от коронавируса

06 Апреля 2021, 21:58,

Защитник туринского «Ювентуса» Мерих Демирал вылечился от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба клуба, турецкий футболист присоединится к команде уже завтра, седьмого апреля.

Демирал сыграл двадцать три матча за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей. Контракт 23-летнего турецкого футболиста с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в тридцать миллионов евро.

Завтра, седьмого апреля, «Ювентусу» предстоит на своем поле принять «Наполи», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:45 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Мерих Демирал
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