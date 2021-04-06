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Девушка Дибалы: «В Турине нечего делать»

06 Апреля 2021, 21:40,

Девушка Пауло Дибалы Ориана Сабатини рассказала о жизни в Турине.

«В Турине нечего делать, это довольно-таки скучно. Как только у Пауло появляется выходной, то мы сразу же отправляемся куда-то, потому что ему тоже хочется больше активности. Я стараюсь убивать время тренировками, кулинарией, чтением или игрой на фортепиано.

Вечеринка, за которую Дибала был наказан? Пауло просто собрался со своими товарищами по команде поужинать, это бывает каждую среду. Каждый раз приходят одни и те же люди, нас около десяти человек, не знаю, почему пишут про двадцать. Люди просто пытаются создать конфликт», - цитирует Сабатини Gente.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Пауло Дибала, Ориана Сабатини
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