Галеоне: «Аллегри вернётся к работе летом»

|
06 Апреля 2021, 20:33,
|
|
Итальянский тренер Джованни Галеоне, являющийся другом Массимилиано Аллегри, порассуждал о будущем экс-наставника «Ювентуса».
«Я разговаривал с Массимилиано несколько дней назад, он уверен, что вернётся к работе уже в июне, а значит у него есть предложения на руках. Я не стал его расспрашивать об этом, но о своем возвращении он говорил уверенно.
Возвращение в «Ювентус»? Он хорошо ладит с Аньелли, они общались несколько раз в прошлом году. Я не знаю, возможно ли его возвращение в «Ювентус», но исключать этого не буду», - цитирует Галеоне La Gazzetta dello Sport.
Отметим, что в СМИ всё чаще и чаще появляются слухи о возможной отставке Пирло.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Джованни Галеоне