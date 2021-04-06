Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Галеоне: «Аллегри вернётся к работе летом»

06 Апреля 2021, 20:33,

Итальянский тренер Джованни Галеоне, являющийся другом Массимилиано Аллегри, порассуждал о будущем экс-наставника «Ювентуса».

«Я разговаривал с Массимилиано несколько дней назад, он уверен, что вернётся к работе уже в июне, а значит у него есть предложения на руках. Я не стал его расспрашивать об этом, но о своем возвращении он говорил уверенно.

Возвращение в «Ювентус»? Он хорошо ладит с Аньелли, они общались несколько раз в прошлом году. Я не знаю, возможно ли его возвращение в «Ювентус», но исключать этого не буду», - цитирует Галеоне La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что в СМИ всё чаще и чаще появляются слухи о возможной отставке Пирло.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Джованни Галеоне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» Мадрид – «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
«Реал» Мадрид – «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола