Галеоне: «Аллегри вернётся к работе летом»

Итальянский тренер Джованни Галеоне, являющийся другом Массимилиано Аллегри, порассуждал о будущем экс-наставника «Ювентуса».

«Я разговаривал с Массимилиано несколько дней назад, он уверен, что вернётся к работе уже в июне, а значит у него есть предложения на руках. Я не стал его расспрашивать об этом, но о своем возвращении он говорил уверенно.

Возвращение в «Ювентус»? Он хорошо ладит с Аньелли, они общались несколько раз в прошлом году. Я не знаю, возможно ли его возвращение в «Ювентус», но исключать этого не буду», - цитирует Галеоне La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что в СМИ всё чаще и чаще появляются слухи о возможной отставке Пирло.