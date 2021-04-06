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​Де Лаурентис поддержал Гвардиолу: «ФИФА и УЕФА убивают футболистов»

06 Апреля 2021, 19:50,

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис выразил поддержку главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле. Испанский специалист накануне заявил, что ФИФА и УЕФА убивают игроков таким большим количеством матчей.

«Я полностью согласен с тем, что сказал Пеп Гвардиола. Национальные лиги и болельщиков нельзя игнорировать. Гвардиола говорит: «ФИФА и УЕФА убивают футболистов». Это то, что я говорю с тех пор, как начал интересоваться футболом! Очень умный и ответственный человек. Спасибо, Гвардиола!» - написал президент «Наполи» на своей страничке в Twitter.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Наполи, Хосеп Гвардиола, Аурелио Де Лаурентис
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