​Футболисты «Ромы» недовольны методами Фонсеки

В стане «Ромы» царит напряжение. Как сообщает Corriere dello Sport, некоторые футболисты команды недовольны методами, которые использует главный тренер Паулу Фонсека.

В настоящий момент команда готовится к первой четвертьфинальной игре Лиги Европы против «Аякса», которая пройдёт в четверг, восьмого апреля.

Ранее в Италии ходили слухи о том, что Паулу Фонсека может потерять работу, если «Рома» не финиширует в зоне Лиги чемпионов. В настоящий момент римляне располагаются только на седьмой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата. Они отстают от топ-4 на пять зачётных баллов.