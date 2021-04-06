Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Футболисты «Ромы» недовольны методами Фонсеки

06 Апреля 2021, 17:35,

В стане «Ромы» царит напряжение. Как сообщает Corriere dello Sport, некоторые футболисты команды недовольны методами, которые использует главный тренер Паулу Фонсека.

В настоящий момент команда готовится к первой четвертьфинальной игре Лиги Европы против «Аякса», которая пройдёт в четверг, восьмого апреля.

Ранее в Италии ходили слухи о том, что Паулу Фонсека может потерять работу, если «Рома» не финиширует в зоне Лиги чемпионов. В настоящий момент римляне располагаются только на седьмой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата. Они отстают от топ-4 на пять зачётных баллов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Паулу Фонсека
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