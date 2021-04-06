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​У Доннаруммы есть предложение на 12 млн евро в год

06 Апреля 2021, 16:45,

Будущее голкипера Джанлуиджи Доннаруммы остаётся предметом для разговоров. «Милан» пытается убедить футболиста остаться, предлагая контракт с зарплатой в 8 миллионов евро за сезон. В то же время La Gazzetta dello Sport пишет о том, что агент Доннаруммы Мино Райола получил предложение по вратарю с зарплатой в 12 миллионов евро в год. Предполагается, что это предложение может исходить от «ПСЖ». Парижане якобы думают о замене Кейлора Наваса на молодого, но проверенного голкипера.

Отметим, что действующий контракт Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом» истекает через двенадцать недель.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, ПСЖ, Джанлуиджи Доннарумма, Трансферы футбола - лето 2021
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