​У Доннаруммы есть предложение на 12 млн евро в год

Будущее голкипера Джанлуиджи Доннаруммы остаётся предметом для разговоров. «Милан» пытается убедить футболиста остаться, предлагая контракт с зарплатой в 8 миллионов евро за сезон. В то же время La Gazzetta dello Sport пишет о том, что агент Доннаруммы Мино Райола получил предложение по вратарю с зарплатой в 12 миллионов евро в год. Предполагается, что это предложение может исходить от «ПСЖ». Парижане якобы думают о замене Кейлора Наваса на молодого, но проверенного голкипера.

Отметим, что действующий контракт Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом» истекает через двенадцать недель.