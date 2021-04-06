​Пирло высказался о встрече Аньелли с Аллегри

В Италии поговаривают, что Андреа Пирло может быть уволен с должности главного тренера «Ювентуса», если команда проиграет «Наполи» седьмого числа. Накануне стало известно о встрече президента «старой синьоры» Андреа Аньелли с бывшим тренером команды Массимилиано Аллегри, что внесло свою перчинку в слухи о надвигающихся переменах.

«Моя позиция в этой ситуации? Никакой позиции нет. Меня об этой встрече предупредил сам президент. Аньелли и Аллегри – друзья. Не забывайте, что помимо футбола есть ещё и дружба. Если бы я поужинал с Паоло Мальдини, на следующий день в прессе написали бы, что я могу стать тренером «Милана», да?» - сказал Пирло на пресс-конференции.