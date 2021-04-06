Каннаваро: «Ювентус» ошибётся дважды, если уволит Пирло»

Итальянский тренер Фабио Каннаваро, ныне занимающий пост наставника «Гуанчжоу Эвергранд», высказался в поддержку рулевого туринского «Ювентуса» Андреа Пирло.

«Если «старая синьора» отправит в отставку Пирло, то зачем они его вообще приглашали? Руководство дважды ошибется, если примет решение об увольнении Андреа. Нельзя взваливать на него все неудачи команды», - приводит слова Каннаваро издание La Gazzetta dello Sport.

Под руководством Пирло туринский коллектив занимает пятое место в Серии А после 28 проведенных туров. «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Порту».