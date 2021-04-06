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Каннаваро: «Ювентус» ошибётся дважды, если уволит Пирло»

06 Апреля 2021, 12:45,

Итальянский тренер Фабио Каннаваро, ныне занимающий пост наставника «Гуанчжоу Эвергранд», высказался в поддержку рулевого туринского «Ювентуса» Андреа Пирло.

«Если «старая синьора» отправит в отставку Пирло, то зачем они его вообще приглашали? Руководство дважды ошибется, если примет решение об увольнении Андреа. Нельзя взваливать на него все неудачи команды», - приводит слова Каннаваро издание La Gazzetta dello Sport.

Под руководством Пирло туринский коллектив занимает пятое место в Серии А после 28 проведенных туров. «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Порту».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Фабио Каннаваро
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